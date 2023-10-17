Собрать образ Android для установки его на микрокомпьютер

$200
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка20 просмотров
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Необходимо собрать образ Android для установки его на микрокомпьютер Radxa Zero.
Образ должен позволять подключаться и передавать информацию по порту UART1 и пинам GPIO.
В настройке конфигурации Android должны быть функции, позволяющие указать какое приложение надо запускать после включения питания.
Возможность указать кастомный дизайн на момент загрузки самого Android.
Надо будет создать подробную инструкцию для повторной сборки образа.

Android
2 месяца назад
guest_1698146735450
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад