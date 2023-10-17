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Собрать образ Android для установки его на микрокомпьютер
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Необходимо собрать образ Android для установки его на микрокомпьютер Radxa Zero.
Образ должен позволять подключаться и передавать информацию по порту UART1 и пинам GPIO.
В настройке конфигурации Android должны быть функции, позволяющие указать какое приложение надо запускать после включения питания.
Возможность указать кастомный дизайн на момент загрузки самого Android.
Надо будет создать подробную инструкцию для повторной сборки образа.
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