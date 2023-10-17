Написать приложение заметки в AndroidStudio на языке kotlin\java

$10
Мобильные приложенияЗакрыт18 заявок49 просмотров
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Написать приложение заметки в AndroidStudio на языке kotlin.\можно переписать код с любого видоса , взять код с GitHub .Главное чтобы работало и всё.

Android
2 месяца назад
guest_1697901744535
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад