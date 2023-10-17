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Написать приложение заметки в AndroidStudio на языке kotlin\java
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Написать приложение заметки в AndroidStudio на языке kotlin.\можно переписать код с любого видоса , взять код с GitHub .Главное чтобы работало и всё.
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