Простое приложение андроид

$50
Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок45 просмотров
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Разработать простое мобильное приложение под гемблинг, со сплеш экраном и встроенным вебвью. Без дизайна.

ТЗ для приложений:

1. Splash Screen и навигация:

  • Реализовать Splash Screen в приложении.

  • Осуществить проверку по определённым параметрам устройства.

Навигация пользователя на основе результатов проверок:

  • Если проверки не пройдены, перенаправление на заглушку.

  • Если проверки успешно пройдены, открыть вебвью.

3. Заглушка:

Заглушка представляет из себя простую мобильную игру, не загруженную анимациями и логикой.

Можно собрать из готовых шаблонов, но необходимо чтобы прила прошла ревью уникальности.

4. WebView:

  • Реализовать WebView для отображения веб-сайта.

  • Сохранение cookie-файлов для предотвращения разлогинивания пользователя.

  • Сохранение ссылки что бы пользователь не разлогинился.

  • Поддержка поворота экрана без перезапуска WebView.

  • Корректное отображение и закрытие pop-up окон на WebView.

  • Масштаб содержимого (опционально)

  • Добавить кнопку для навигации назад в WebView без выхода из приложения.

  • Отлавливать ошибку 404 и перенаправлять на заглушку.

2 месяца назад
guest_1697289043731
Австралия
2 месяца в сервисе
Был
12 дней назад