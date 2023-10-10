Проект на Андроїд

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок73 просмотра
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Шукаємо андроїд розробника. Необхідно продовжити роботу над проектом. По плану зараз допрацювання. Проект розвивається і доповнюється новими задачами.

Оплата погодинно. Напишіть будь-ласка обов'язково вашу погодинну ставку.

І пишіть тільки якщо у вас зараз є вільний час.

ТЗ проекту: https://docs.google.com/document/d/1oe5VgHLvruJmWL8MQdy-n3cMnDm6jOPHPRPmCl67E-I/edit

2 месяца назад
DevCraft
Назар 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад