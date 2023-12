Таймер-Секундомер для Android

Таймер и одновременно секундомер. Но нужно, чтобы это были не отдельные счётчики, а один совмещённый.

Снизу три кнопки - Up, Down, Stop. Up считает время на увеличение, как секундомер. Down отсчитывает на уменьшение как таймер. При этом время общее для обоих режимов. Stop ставит на паузу.

Цифры большие, на весь экран. Дни, часы и минуты. Секунды не нужны.

При убийстве программы системой, она не должна сбрасываться.

Возможность установить текущее значение вручную.

Просьба дорого не просить, проект простой.