Разработка приложения для хобби

Нужно создать медицинское мобильное приложение По типу https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1584370233?platform=iphone
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Разработка приложения на андроид.Приложение должно включать форум,загрузку фото и коротких видео,чаты,группы,барахолку
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