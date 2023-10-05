Разработка приложения для хобби

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок30 просмотров
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Разработка приложения на андроид.Приложение должно включать форум,загрузку фото и коротких видео,чаты,группы,барахолку

3 месяца назад
guest_1663670282631
год в сервисе
Был
3 месяца назад