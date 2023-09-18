Разработать webview приложение на Android

Нужно создать webview-приложение со следующим функционалом:

• Интегрировать OneSignal SDK

• Возможность отправки Push-уведомлений

• Клоака по ГЕО, устройствам, юзерагентам, ботам, прокси (в трекере будут условия задаваться. Если условия выполняются, то открывается ссылка трекера, если нет, то нативная часть)

• Интеграция с трекером keitaro (Проброс параметром из приложения в трекер)

• Нативная часть - простая игра (3 в ряд, выбор карточек, любая околослотовая игра без реальных денег)

• Сохранение cookie-файлов (Если юзер открывает приложение повторно и он переходит на сайт, на котором он ранее был залогинен. то он должен быть залогинен)

• Горизонтальная и вертикальная ориентация

• Вес приложения до 30 мб

• Код обязательно должен быть уникальным. Его нужно будет отдать

Дорогой Разработчик!

Нам нужно приложение под арбитраж траффика, вертикаль - гэмблинг.

Это приложение должно состоять из двух потоков.

Первый поток:

Обыкновенная белая игра (заглушка) , которая будет похожа на: три в ряд, слотмашину или что-то подобное.

Она должна повторять дизайн, который будет в тизере приложения(который мы пришлём), и обладать похожей цветовой гаммой.

Геймплей должен происходить на виртуальные монетки, которые не имеют ничего общего с реальными деньгами.

Дизайн "белой" игры - готовится.

Примерный функционал игры мы пришлем файлом APK.

Второй поток:

Это Webview ссылку которго мы отправим позже.

Настройка потоков будет осуществляться с нашей стороны через треккер Keitaro.