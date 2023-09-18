Разработать webview приложение на Android

Здравствуйте! Мы коммерческая компания занимающаяся арендой и уберизацией спецтехники. необходимо интегрировать в наше приложение сбор данных. Сбор аудио-материалов окружения должен производиться в форматах mp3 и wav; Должна вестись запись данных об Акселерометре, GPS и тд.; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать webview-приложение со следующим функционалом:
• Интегрировать OneSignal SDK
• Возможность отправки Push-уведомлений
• Клоака по ГЕО, устройствам, юзерагентам, ботам, прокси (в трекере будут условия задаваться. Если условия выполняются, то открывается ссылка трекера, если нет, то нативная часть)
• Интеграция с трекером keitaro (Проброс параметром из приложения в трекер)
• Нативная часть - простая игра (3 в ряд, выбор карточек, любая околослотовая игра без реальных денег)
• Сохранение cookie-файлов (Если юзер открывает приложение повторно и он переходит на сайт, на котором он ранее был залогинен. то он должен быть залогинен)
• Горизонтальная и вертикальная ориентация
• Вес приложения до 30 мб
• Код обязательно должен быть уникальным. Его нужно будет отдать
Дорогой Разработчик!
Нам нужно приложение под арбитраж траффика, вертикаль - гэмблинг.
Это приложение должно состоять из двух потоков.
Первый поток:
Обыкновенная белая игра (заглушка) , которая будет похожа на: три в ряд, слотмашину или что-то подобное.
Она должна повторять дизайн, который будет в тизере приложения(который мы пришлём), и обладать похожей цветовой гаммой.
Геймплей должен происходить на виртуальные монетки, которые не имеют ничего общего с реальными деньгами.
Дизайн "белой" игры - готовится.
Примерный функционал игры мы пришлем файлом APK.
Второй поток:
Это Webview ссылку которго мы отправим позже.
Настройка потоков будет осуществляться с нашей стороны через треккер Keitaro.
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