Доработать приложение на .NETMAUI

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Доработать приложение на .NETmaui.

Нужен человек который вольётся в маленький коллектив и будет только рад рассказывать о своей работе в промежутках.

Цена: договорная, можете предлагать свою.

ТЗ: в файлах.

Не готов работать с агентствами и посредниками.

3 месяца назад
Dmitriyiyiy
Дмитрий 
23 годаРоссия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад