1. простой дизайн (можно даже шаблонный взять - примеры скину) 2. Реклама от Яндекса, при нажатии на определённый участок экрана 3. 4 вкладки: "Играть", "Баланс", "Магазин", "Рефералы" 4. При нажатии кнопки "Играть", ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать приложение на .NETmaui.
Нужен человек который вольётся в маленький коллектив и будет только рад рассказывать о своей работе в промежутках.
Цена: договорная, можете предлагать свою.
ТЗ: в файлах.
Не готов работать с агентствами и посредниками.
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