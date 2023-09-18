Доработать приложение на .NETmaui.

Нужен человек который вольётся в маленький коллектив и будет только рад рассказывать о своей работе в промежутках.

Цена: договорная, можете предлагать свою.

ТЗ: в файлах.

Не готов работать с агентствами и посредниками.