Доработка приложения Андроид

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок73 просмотра
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Необходимо переписать код, отвечающий за рекламу в мобильном приложении на Андроид. Текущая версия устарела.

Суть приложения: фотокамера и просмотр фото по папкам.

3 месяца назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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