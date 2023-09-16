Дневник питания с подсчётом бжу, витаминов, минералов и т. д.

Если возможно, то на зерокодинге.

Чтобы была платная подписка, чтобы приложение было в плэй макете, аппсторе.

так же в приложении будет справочная информация, будет продаваться программа по похудению и поддержанию здоровья. Очень желательно, чтобы было сопряжение с шагомерами или в самом приложении забит шагомер.