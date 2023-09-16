Дневник питания с подсчётом бжу, витаминов, минералов и т. д.

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки22 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Если возможно, то на зерокодинге.

Чтобы была платная подписка, чтобы приложение было в плэй макете, аппсторе. 

так же в приложении будет справочная информация, будет продаваться программа по похудению и поддержанию здоровья. Очень желательно, чтобы было сопряжение с шагомерами или в самом приложении забит шагомер. 

3 месяца назад
guest_16027671946355
Беларусь
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад