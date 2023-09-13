Разработать простое мобильное приложение под гемблинг

$80
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки23 просмотра
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Описание задачи:


Разработать простое мобильное приложение под гемблинг, со сплеш экраном и встроенным вебвью.

ТЗ для приложений:

1. Splash Screen и навигация:

  • Реализовать Splash Screen в приложении.

  • Осуществить проверку по определённым параметрам устройства.

Навигация пользователя на основе результатов проверок:

  • Если проверки не пройдены, перенаправление на заглушку.

  • Если проверки успешно пройдены, открыть вебвью.

3. Заглушка:

Заглушка представляет из себя простую мобильную игру, не загруженную анимациями и логикой.

4. WebView:

  • Реализовать WebView для отображения веб-сайта.

  • Сохранение cookie-файлов для предотвращения разлогинивания пользователя.

  • Сохранение ссылки что бы пользователь не разлогинился.

  • Поддержка поворота экрана без перезапуска WebView.

  • Корректное отображение и закрытие pop-up окон на WebView.

  • Масштаб содержимого (опционально)

  • Добавить кнопку для навигации назад в WebView без выхода из приложения.

  • Отлавливать ошибку 404 и перенаправлять на заглушку.

3 месяца назад
guest_1694607675699
Азербайджан
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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