Авторизия на телеграм десктоп (офф. приложение)

На данный момент есть софт для регистрации телеграм аккаунтов

Регистрация идет на телефонах

После получения кода с смс сервиса

Идет запрос на создание сесиии черезе телетон на декстопное приложение телеграм

После получения кода для декстопа созадется сессия

Далее проходит время от 1 часа максимум сутки аккаунт банится

Нужен новый способ авторизации сесий для десктопа с телефона

При это чтобы не было бана после создания сесии