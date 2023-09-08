Авторизия на телеграм десктоп (офф. приложение)

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок37 просмотров
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На данный момент есть софт для регистрации телеграм аккаунтов
Регистрация идет на телефонах
После получения кода с смс сервиса
Идет запрос на создание сесиии черезе телетон на декстопное приложение телеграм
После получения кода для декстопа созадется сессия
Далее проходит время от 1 часа максимум сутки аккаунт банится
Нужен новый способ авторизации сесий для десктопа с телефона
При это чтобы не было бана после создания сесии

3 месяца назад
guest_1694122040925
Армения
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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