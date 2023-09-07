Инсталляция сторонней сдк

Ищем опытного android разработчика для создания лаунчера игры. Коротко: данное приложение позволяет пользователю зарегистрироваться/авторизоваться, выбрать сервер и запустить клиент игры. В штате уже есть C++ разработчики, которые смогут ответить вам на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется заинсталить нашу сдк.
https://www.banuba.com/video-editor-sdk
Пройти путь от получения токена до запуска продукта.
IOS Native
Важно:
Требуется снимать экран и комментировать происходящее, рассказать про все проблемы которые возникли
- Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Необходимо поменять название приложения Nextcloud на мое, все ссылки внутри приложения ведущие на nextcloud, иконку Nextcloud на мою. Убрать возможность выбора сервера для подключения, захардкодить адрес сервера. Проверить работу push notification.Закрыт3 месяца назад
В поисках кудесника для разработки одностраничного приложения которое позволит пользователям получать доступ к безграничному серфингу по нажатию одной кнопки. Подключение протокола, не заблокированного РКН (Wireguared, Openvpn не подходят).Закрыт3 месяца назад
Нужно добавить к Lineage прошивке устройства (Samsung Galaxy Note 3) OMS, с помощью OMS Reloaded И собрать Lineage 14.1 с ним Исходники прошивки, и сам OMS Reloaded уже имеются, их делать не нужно. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Ищем опытного iOS разработчика для участия в проекте, который рассчитан на несколько месяцев. В рамках этой сотрудничества предполагается строгое следование предварительно согласованному плану работ. Наша команда ценит пунктуальность и ответственность, поэтому мы ожидаем, что ...Закрыт3 месяца назад
- $2500
приветствую. Мы в поиске организации/фрилансера который создаст для нас саначала техническое задание, потом и сам продукт () - приложение для айфона и андроида, где в несколько этапов реализуется полная замена психолога на робота, использующего ...Закрыт3 месяца назад
Требуется разработка iOS приложения на SWIFT для бонусной программы магазина. Приложение представляет из себя сканер чеков(QR кодов). В качестве ТЗ описание логики работы приложения и 15 экранов в figma. Для разработки желательно иметь опыт работы ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Мирного дня, шановне панство! Маю недороблений й додаток на iOS (Swift) і недостатньо знань, для його завершення. Потребую допомоги у вигляді погодинних консультацій або готового файлу з кодом (один екран та його модель) ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $80
Есть приложение написанное на Xamarin, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple IDМобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 месяца назад