Ищем iOS разработчика для проектной работы, что рассчитана на несколько месяцев.В рамках данного сотрудничества ожидается следование заранее согласованному плану работ.Мы ценим пунктуальность и ответственность, поэтому ожидаем, что кандидат будет доступен в утвержденное время для совместных активностей, таких как планирование, обсуждение задач, координация выпуска и прочие оперативные мероприятия.Необходимый опыт и навыки включают в себя:Знание и опыт работы с Swift и опыт разработки с применением UDF, Redux, Flux, Data Driven ViewController, UIKit и REST API. Admob.Работа с модульными проектами.Умение работать с мультиязычностью в приложениях.Навык анализа, адаптации и улучшения кода, разработанного другими разработчиками.Если вы соответствуете указанным требованиям и заинтересованы в данной позиции, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения возможности сотрудничества.