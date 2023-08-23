Приложение андроид

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок17 просмотров
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Разработать приложение которая показывает пинг и скорость интернета на карте.

Приложение должно устанавливаться на телефон и отслеживать скорость интернета и пинга на карте.

Нужен веб интерфейс для мониторинга.

То есть пользователь катается по городу и отправляет данные на сервер. Где сохраняются данные.

4 месяца назад
Tleuqabyl
34 годаКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад