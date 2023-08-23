Вынуть рисунки из APK

$400
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки18 просмотров
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Есть apk мобильного приложения. В нем несколько тысяч простых схематических рисунков, которые представлены в виде кода и рисуются в момент выполнения приложения по собственному алгоритму разработчиков.
Необходимо перевести эти рисунки из существующего формата в Svg формат, читаемый обычными редакторами.

Бюджет и сроки обсуждаемы.

4 месяца назад
Crazy1c
Сергей 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад