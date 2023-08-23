Вынуть рисунки из APK

Есть apk мобильного приложения. В нем несколько тысяч простых схематических рисунков, которые представлены в виде кода и рисуются в момент выполнения приложения по собственному алгоритму разработчиков.

Необходимо перевести эти рисунки из существующего формата в Svg формат, читаемый обычными редакторами.

Бюджет и сроки обсуждаемы.