Приложение на Java

$50
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки33 просмотра
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Необходимо написать приложение на Java для работы с Тинькофф Инвестиции Апи.

4 месяца назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад