Разработчик мобильных приложений (Android/Huawei/iOS)

Добрый день!

Я влюбленный в свое дело программист который всегда ищет возможности для продолжения своей профессиональной карьеры в качестве разработчика мобильного приложения

У меня есть знания по техническому английскому языку, командной работе и эффективной коммуникации с клиентами, и мне всегда нравится изучать новые технологии. Я буду очень рад помочь всем тем, кто ищет программистов с опытом разработки нативных мобильных приложений, будь то на Android или iOS