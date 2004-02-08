ElNico

Николай ElNico

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Разработчик мобильных приложений (Android/Huawei/iOS)

Добрый день!

Я влюбленный в свое дело программист который всегда ищет возможности для продолжения своей профессиональной карьеры в качестве разработчика мобильного приложения

У меня есть знания по техническому английскому языку, командной работе и эффективной коммуникации с клиентами, и мне всегда нравится изучать новые технологии. Я буду очень рад помочь всем тем, кто ищет программистов с опытом разработки нативных мобильных приложений, будь то на Android или iOS

#9Разработка мобильных приложений
#10Android
#10iOS
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#202
рейтинг фрилансера
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1 из 5
ТОП-10
Мобильные приложения

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Отзывы заказчиков

bowpolll
Стас 
21 год
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$230
10 баллов
10 месяцев назад
Мобильное приложение "Ежедневник преподавателя"
AndroidiOSРазработка мобильных приложений
работа была сделана, все четко и круто. баги - это неотъемлемая часть, как ссоры в отношениях. определенно работа сделана на 100 /100. очень рад, что наткнулся на тебя. мне крупно повезло
Отличный заказчик, всегда объяснял если что-нибудь требовалось по ТЗ задачи, очень положительный человек в общении. С удовольствием возьму у него следующие заказы если потребуется
Ответный отзыв
Мобильные приложения
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#7