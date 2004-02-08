Разработчик мобильных приложений (Android/Huawei/iOS)
Добрый день!
Я влюбленный в свое дело программист который всегда ищет возможности для продолжения своей профессиональной карьеры в качестве разработчика мобильного приложения
У меня есть знания по техническому английскому языку, командной работе и эффективной коммуникации с клиентами, и мне всегда нравится изучать новые технологии. Я буду очень рад помочь всем тем, кто ищет программистов с опытом разработки нативных мобильных приложений, будь то на Android или iOS
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#202
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-10— Мобильные приложения
Портфолио
- For Armenians App for iOS11 просмотров
- For Armenians App for Android8 просмотров
- IOS-приложение Check-in Beauty9 просмотров
- Android-приложение Check-in Beauty12 просмотров
- Android-приложение РИФ-Микромрамор7 просмотров
- IOS-приложение DENN Pro5 просмотров
- Android-приложение DINA: Do I Need Anything?5 просмотров
- IOS-приложение Time Capsule - Relive memories5 просмотров
- IOS-приложение РИФ-Микромрамор6 просмотров
Отзывы заказчиков
$230
10 баллов
10 месяцев назад
AndroidiOSРазработка мобильных приложений
работа была сделана, все четко и круто. баги - это неотъемлемая часть, как ссоры в отношениях. определенно работа сделана на 100 /100. очень рад, что наткнулся на тебя. мне крупно повезло
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда объяснял если что-нибудь требовалось по ТЗ задачи, очень положительный человек в общении. С удовольствием возьму у него следующие заказы если потребуется
Мобильные приложения
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#7