IOS-приложение Check-in Beauty

Платформа Beauty-аренды CHECK-IN-BEAUTY - это специализированный каталог объявлений для мастеров индустрии красоты

В каталоге Check-in-beauty:

— Рабочие места и кабинеты для Мастеров всех специальностей.

— Аренда в бьюти-коворкингах, салонах красоты, гримёрных пространствах, частных студиях.

— Аренда залов для проведения мастер-классов, семинаров, конференций.

— Аренда от 1 часа и на длительный срок.

Технические особенности:

— нативная разработка на Swift

— библиотека Alamofire для работы с API

— добавлены карты Google Maps для отображения предложений на карте

— кэширование Realm для работы в оффлайне

— используется архитектура MVVM