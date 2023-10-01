IOS-приложение Check-in Beauty
Мобильные приложения
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Платформа Beauty-аренды CHECK-IN-BEAUTY - это специализированный каталог объявлений для мастеров индустрии красоты
В каталоге Check-in-beauty:
— Рабочие места и кабинеты для Мастеров всех специальностей.
— Аренда в бьюти-коворкингах, салонах красоты, гримёрных пространствах, частных студиях.
— Аренда залов для проведения мастер-классов, семинаров, конференций.
— Аренда от 1 часа и на длительный срок.
Технические особенности:
— нативная разработка на Swift
— библиотека Alamofire для работы с API
— добавлены карты Google Maps для отображения предложений на карте
— кэширование Realm для работы в оффлайне
— используется архитектура MVVM