IOS-приложение DENN Pro

ЭКО-система DENN

Все устройства DENN работают в единой ЭКО-системе и управляются с помощью одного приложения.

Не важно, что сейчас вы собираетесь сделать: послушать музыку, заняться спортом или посмотреть где находится ваш ребенок – просто запустите приложение DENN и делайте все это одновременно.

• Возможность агрегирования устройств в одном приложении;

• Возможность получения акций и специальных предложений для владельцев устройств;

• Возможность воспользоваться функционалом различных устройств в едином интерфейсе приложения

— нативная iOS-разработка на Swift

— библиотека Alamofire для загрузки данных

— Google FCM для Push-уведомлений

— работа с интегрированными вендорскими SDK