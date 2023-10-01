IOS-приложение DENN Pro
Мобильные приложения
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3 месяца назад
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ЭКО-система DENN
Все устройства DENN работают в единой ЭКО-системе и управляются с помощью одного приложения.
Не важно, что сейчас вы собираетесь сделать: послушать музыку, заняться спортом или посмотреть где находится ваш ребенок – просто запустите приложение DENN и делайте все это одновременно.
• Возможность агрегирования устройств в одном приложении;
• Возможность получения акций и специальных предложений для владельцев устройств;
• Возможность воспользоваться функционалом различных устройств в едином интерфейсе приложения
— нативная iOS-разработка на Swift
— библиотека Alamofire для загрузки данных
— Google FCM для Push-уведомлений
— работа с интегрированными вендорскими SDK