Android-приложение РИФ-Микромрамор

Компания предоставляет абсолютно новый сервис в своей отрасли – это простой и удобный способ отправки и заказа на продукцию компании РИФ-Микромрамор.

• Удобная и понятная навигация

• Полный список нашей продукции

• Обратная связь

• Оформление заказа без потери времени

Особенности:

— разработка приложения полностью на Kotlin

— работа с фреймворком RxJava

— встроен просмотрщик PDF для паспотов товаров

— библиотека Retrofit для загрузки данных

— полная работоспособность приложения в условиях отсутствия интернета (оффлайн просмотр)

— поддерживаются старые версии андроида начиная с 5 версии