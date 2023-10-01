Android-приложение РИФ-Микромрамор
Мобильные приложения
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания предоставляет абсолютно новый сервис в своей отрасли – это простой и удобный способ отправки и заказа на продукцию компании РИФ-Микромрамор.
• Удобная и понятная навигация
• Полный список нашей продукции
• Обратная связь
• Оформление заказа без потери времени
Особенности:
— разработка приложения полностью на Kotlin
— работа с фреймворком RxJava
— встроен просмотрщик PDF для паспотов товаров
— библиотека Retrofit для загрузки данных
— полная работоспособность приложения в условиях отсутствия интернета (оффлайн просмотр)
— поддерживаются старые версии андроида начиная с 5 версии