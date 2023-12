Android-приложение Time Capsule - saving emotions

Time Capsule is an easy-to-use app and absolutely safe storage for keeping your brightest and sweetest moments forever. With digital time capsules you can access all your happy memories at your fingertips.

Install the time capsule application and become a part of a new culture of intergenerational media sharing. Virtual time capsule allows you to send videos, images, text and voice messages to friends, family or your future self at the right moment in the future, even in 100 years!

— нативная Android-разработка на Java

— работа с фреймворком RxJava

— работа с интегрированными картами Google

— библиотека Retrofit для загрузки данных

— интегрированы покупки внутри приложения