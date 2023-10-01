Android-приложение Checkpoint App (автоматизация КПП)

Приложение, дополняющее функционал приложения ЕВРАЗ «Навигатор Урал» и используемое на личных и корпоративных мобильных устройствах.

Авторизация в приложении возможна по доменной учетной записи или путем сканирования RFID-бейджей.

— нативная Android-разработка на Java

— поддержка устаревших версий Android вплоть до 4.x.x

— библиотека Retrofit для загрузки данных

— работа с NFC и QR для сканирования кодов из меток

— работа с нестандартными физическими клавишами специализированных Android-терминалов