Android-приложение Checkpoint App (автоматизация КПП)
Мобильные приложения
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Приложение, дополняющее функционал приложения ЕВРАЗ «Навигатор Урал» и используемое на личных и корпоративных мобильных устройствах.
Авторизация в приложении возможна по доменной учетной записи или путем сканирования RFID-бейджей.
— нативная Android-разработка на Java
— поддержка устаревших версий Android вплоть до 4.x.x
— библиотека Retrofit для загрузки данных
— работа с NFC и QR для сканирования кодов из меток
— работа с нестандартными физическими клавишами специализированных Android-терминалов