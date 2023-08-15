В крациях.

Мобильное приложение для спортивной организации, где:

Тренер

Спортсмен

Родитель

Например родитель может отследить по геолокация дошел ребёнок до тренировки , произвести оплату.



Кнопка ? если ребёнок попал в беду по дороге



У спортсмена ведётся внутренний рейтинг за посещаемость и копятся баллы которые он сможет обменять на занятия.



Тренер может вести электронный журнал и отмечать присутствующих - это также отображается у родителей , сколько ребёнок посетил раз за месяц допустим.



Это некоммерческий проект, он лишь для внутреннего использования, потому бюджет небольшой. Оплата желательно в рассрочку / сделали - оплатил.