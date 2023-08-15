ищу кодера который создаст Чит на приложение Standoff2. сколько заплачу договоримся.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В крациях.
Мобильное приложение для спортивной организации, где:
Тренер
Спортсмен
Родитель
Например родитель может отследить по геолокация дошел ребёнок до тренировки , произвести оплату.
Кнопка ? если ребёнок попал в беду по дороге
У спортсмена ведётся внутренний рейтинг за посещаемость и копятся баллы которые он сможет обменять на занятия.
Тренер может вести электронный журнал и отмечать присутствующих - это также отображается у родителей , сколько ребёнок посетил раз за месяц допустим.
Это некоммерческий проект, он лишь для внутреннего использования, потому бюджет небольшой. Оплата желательно в рассрочку / сделали - оплатил.
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