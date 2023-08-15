Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок70 просмотров
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В крациях.

Мобильное приложение для спортивной организации, где:
Тренер
Спортсмен
Родитель

Например родитель может отследить по геолокация дошел ребёнок до тренировки , произвести оплату.

Кнопка  ? если ребёнок попал в беду по дороге

У спортсмена ведётся внутренний рейтинг за посещаемость и копятся баллы которые он сможет обменять на занятия.

Тренер может вести электронный журнал и отмечать присутствующих - это также отображается у родителей , сколько ребёнок посетил раз за месяц допустим.

Это некоммерческий проект, он лишь для внутреннего использования, потому бюджет небольшой. Оплата желательно в рассрочку / сделали - оплатил.

4 месяца назад
guest_1692370365993
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад