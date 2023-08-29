Необходимо обновить приложение для Android, чтобы оно соответствовало актуальному уровню API и не было удалено из Google Play. При необходимости - доработать и исправить ошибки.

Приложение представляет из себя камеру с возможностью выбора папки для сохранения фото, а также просмотр сделанных изображений.