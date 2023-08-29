Обновить приложение

Мобильные приложенияЗавершен2 заявки48 просмотров
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Необходимо обновить приложение для Android, чтобы оно соответствовало актуальному уровню API и не было удалено из Google Play. При необходимости - доработать и исправить ошибки.

Приложение представляет из себя камеру с возможностью выбора папки для сохранения фото, а также просмотр сделанных изображений.

4 месяца назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$40
2 дня
UAHUSDT
Всё быстро, по заданию. Рекомендую!
Отличный заказчик - коммуникация на уровне. Оплату произвел своевременно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.