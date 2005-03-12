Разработка прикладного ПО и сайтов "под ключ"
Full Stack .NET разработчик.
Опыт работы более 4-х лет.
ЯП: C#, VB, VB.NET, HTML, CSS
БД: MySQL, MSSQL
• Разработка Веб приложений.
• Адаптивных сайтов для любых целей.
• ПО для мобильных и desktop платформ.
• Настройка серверов, сертификация SSL.
• Написание сложных API и систем управления.
Готов обсудить любые проекты и сроки.
4 из 5
по оценкам заказчиков
88%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
67%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
13
безопасных платежей
Портфолио
- BARBERMACH12 просмотров
- YourCaringDad Android/iOS14 просмотров
- Windows клиент для сервиса YourCaringDad4 просмотра
- CRM для сервиса YourCaringDad6 просмотров
- Система управления бизнесом39 просмотров
- Книга52 просмотра
- База данных для СЦ152 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
месяц назад
Продолжаем сотрудничать , всё, как обычно, на высшем уровне
Ответный отзыв
Очень приятно работать, советую. Заказчик коммуникабелен и отзывчив. ТЗ исчерпывающее.
$50
10 баллов
месяц назад
Очень сильно выручил! В кратчайшие сроки выполнил уйму работы и объяснил как все работает, однозначно рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - рекомендую. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
$30
10 баллов
месяц назад
Очень сильно выручил. Смог быстро найти ошибку в настройках nginx сервера. Также помог сделать редирект с поддомена на основной домен. Однозначно рекомендую Артура!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, коммуникация на уровне. Приятно иметь дело, рекомендую к сотрудничеству.
$50
9 баллов
2 месяца назад
Отличный и очень добросовестный исполнитель. Специально купил мощный комп чтобы выполнить сложный заказ. После окончания работы также оказывал поддержку. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$20
10 баллов
2 месяца назад
Всё отлично , быстро , качествено
Ответный отзыв
Отличный заказчик, постановка задачи и коммуникация всегда на уровне. Буду рад продолжать сотрудничество.