Разработка прикладного ПО и сайтов "под ключ"

Full Stack .NET разработчик.

Опыт работы более 4-х лет.

ЯП: C#, VB, VB.NET, HTML, CSS

БД: MySQL, MSSQL

• Разработка Веб приложений.

• Адаптивных сайтов для любых целей.

• ПО для мобильных и desktop платформ.

• Настройка серверов, сертификация SSL.

• Написание сложных API и систем управления.

Готов обсудить любые проекты и сроки.