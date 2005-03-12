SkorikJR

Артур SkorikJR

 
30 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
18 часов назад
Разработка прикладного ПО и сайтов "под ключ"

Full Stack .NET разработчик.

Опыт работы более 4-х лет.

ЯП: C#, VB, VB.NET, HTML, CSS

БД: MySQL, MSSQL

• Разработка Веб приложений.

• Адаптивных сайтов для любых целей.

• ПО для мобильных и desktop платформ.

• Настройка серверов, сертификация SSL.

• Написание сложных API и систем управления.

Готов обсудить любые проекты и сроки.

MySQLHTMLCSS
4 из 5
по оценкам заказчиков
88%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
67%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
13
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Scols
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
$40
10 баллов
месяц назад
Лаунчер
Продолжаем сотрудничать , всё, как обычно, на высшем уровне
Очень приятно работать, советую. Заказчик коммуникабелен и отзывчив. ТЗ исчерпывающее.
Ответный отзыв
Funny_Shadow
Максим 
18 летУкраина
месяц в сервисе
Был
17 дней назад
$50
10 баллов
месяц назад
Написать код с объяснением для курсовой, и обьяснить как его запустить
Очень сильно выручил! В кратчайшие сроки выполнил уйму работы и объяснил как все работает, однозначно рекомендую!!!
Отличный заказчик - рекомендую. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
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guest_1700235882094
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
месяц назад
Нужно помочь настроить nginx сервер
Очень сильно выручил. Смог быстро найти ошибку в настройках nginx сервера. Также помог сделать редирект с поддомена на основной домен. Однозначно рекомендую Артура!
Отличный заказчик, коммуникация на уровне. Приятно иметь дело, рекомендую к сотрудничеству.
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guest_1693865390624
Латвия
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
$50
9 баллов
2 месяца назад
Добавить OMS к прошивке Lineage 14.1
Отличный и очень добросовестный исполнитель. Специально купил мощный комп чтобы выполнить сложный заказ. После окончания работы также оказывал поддержку. Рекомендую
Отличный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Scols
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
7 дней назад
$20
10 баллов
2 месяца назад
Лаунчер на C#
Всё отлично , быстро , качествено
Отличный заказчик, постановка задачи и коммуникация всегда на уровне. Буду рад продолжать сотрудничество.
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