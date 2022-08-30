В хорошем дизайне добавление вещи стоит дешевле, чем сама эта вещь. — Thomas C. Gale
Мне нужен опыт разработки на C# .net и верстке сайтов, если у вас есть проекты которые нужно выполнить не срочно можете обращаться ко мне, качество будит хорошим и плату я за такие проекты не прошу
Если вам нужно быстро качественно и недорого сверстать сайт вам комне, я готов помочь вам с версткой любой сложности.
Я работаю как с HTML CSS JS так и с SCSS JQuery,
Использую gulp,
Умею работать с разными CMS.
Также пишу программы на C#(разработка лаунчеров для онлайн игр используя WPF/WF )
Работаю с Django
Моя верстка оптимизирована код валиден, а главное я не оставлю работу недоделанной,
я никогда не беру заказ пока не закончу предыдущий что бы не заставлять ждать клиентов
я понимаю что верстка должна быть быстрой.
Все правки которые нужно сделать я делаю бесплатно(если они не выходят за рамки ТЗ)
Пример работ :
https://solla5.github.io/my.github.io/
https://solla5.github.io/2.github.io/
Как со мной связаться :
Телеграм:
Почта Gmail:
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$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка портфолио27 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Онлайн игры14 просмотров
- Адаптивная верстка сайта портфолио18 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга17 просмотров
- Адаптивный сайт кофейни17 просмотров
Отзывы заказчиков
$22
10 баллов
год назад
Отличный исполнитель: работа предоставлена раньше срока с учетом правок, приветливый, хорошо разбирается в своей области. Рекомендую
Ответный отзыв
Всё отлично, быстрые ответы понятные задачи
HTML-верстка
1 отзыв
$7/час
от $25от 1 дня
#149
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $70от 3 дней
#120