Scols

Владимир Scols

 
30 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
В хорошем дизайне добавление вещи стоит дешевле, чем сама эта вещь. — Thomas C. Gale

Мне нужен опыт разработки на C# .net и верстке сайтов, если у вас есть проекты которые нужно выполнить не срочно можете обращаться ко мне, качество будит хорошим и плату я за такие проекты не прошу

Если вам нужно быстро качественно и недорого сверстать сайт вам комне, я готов помочь вам с версткой любой сложности.

Я работаю как с HTML CSS JS так и с SCSS JQuery,

Использую gulp,

Умею работать с разными CMS.

Также пишу программы на C#(разработка лаунчеров для онлайн игр используя WPF/WF )

Работаю с Django


Моя верстка оптимизирована код валиден, а главное я не оставлю работу недоделанной,
я никогда не беру заказ пока не закончу предыдущий что бы не заставлять ждать клиентов
я понимаю что верстка должна быть быстрой.

Все правки которые нужно сделать я делаю бесплатно(если они не выходят за рамки ТЗ)

Пример работ :

https://solla5.github.io/my.github.io/

https://solla5.github.io/2.github.io/

Как со мной связаться :

Телеграм:

https://t.me/I_responsible

Почта Gmail:

[email protected]

Верстка сайтаHTMLCSSjQueryDjangoSCSSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Jskqkq
Даяна 
26 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
10 дней назад
$22
10 баллов
год назад
5 заданий на начальный уровень html+самостоятельная работа
Отличный исполнитель: работа предоставлена раньше срока с учетом правок, приветливый, хорошо разбирается в своей области. Рекомендую
Всё отлично, быстрые ответы понятные задачи
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$7/час
от $25от 1 дня
#149
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $70от 3 дней
#120