В хорошем дизайне добавление вещи стоит дешевле, чем сама эта вещь. — Thomas C. Gale

Мне нужен опыт разработки на C# .net и верстке сайтов, если у вас есть проекты которые нужно выполнить не срочно можете обращаться ко мне, качество будит хорошим и плату я за такие проекты не прошу

Если вам нужно быстро качественно и недорого сверстать сайт вам комне, я готов помочь вам с версткой любой сложности.

Я работаю как с HTML CSS JS так и с SCSS JQuery,

Использую gulp,

Умею работать с разными CMS.

Также пишу программы на C#(разработка лаунчеров для онлайн игр используя WPF/WF )

Работаю с Django





Моя верстка оптимизирована код валиден, а главное я не оставлю работу недоделанной,

я никогда не беру заказ пока не закончу предыдущий что бы не заставлять ждать клиентов

я понимаю что верстка должна быть быстрой.



Все правки которые нужно сделать я делаю бесплатно(если они не выходят за рамки ТЗ)

Пример работ :

https://solla5.github.io/my.github.io/

https://solla5.github.io/2.github.io/

Как со мной связаться :

Телеграм:

https://t.me/I_responsible

Почта Gmail:

[email protected]