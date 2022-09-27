Jskqkq

Даяна Jskqkq

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$547
выплачено фрилансерам
61%
заказов с исполнителем
4
постоянных исполнителей
22
безопасных платежей

  • Нужна помощь с учебным проектом (срочное задание для универа)

    $15

    Ищется специалист для помощи с учебным проектом. Требуется работа с рефератами, курсовыми и дипломами. Оплата за час, также будут дополнительные вопросы по Python и Django. Обеспечьте качественное выполнение задания в короткие сроки.

    DjangoPython
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    год назад

  • 2 часть проекта

    $50

    Предоставляется задача на разработку дизайна сайтов для 2 части проекта. Вся необходимая информация и требования содержатся во вложении. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей проекта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка макета сайта на Тильда

    $50

    Необходимо разработать макет сайта на платформе Тильда. Проект делится на части, оплата будет производиться поэтапно, начиная с предоплаты за первую часть. Ожидается качественный и современный дизайн, подходящий для целевой аудитории.

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Оплата заказа по UX

    $30

    Необходимо осуществить оплату за ранее выполненный заказ по UX-дизайну сайтов. Убедитесь, что все условия выполнены и заказ завершен.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание фирменного стиля

    $50

    Требуется разработка фирменного стиля с учетом обсужденного технического задания. Внесена предоплата в размере 50%. Ожидается качественный и оригинальный дизайн, отражающий уникальность бренда.

    Фирменный стильнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить 2 кнопки в ранний проект (Vue)

    $15

    Необходимо добавить 2 кнопки под card body в проект на Vue, которые будут скрывать и показывать содержимое дней календаря. Также требуется оставить заметку о выполненных шагах в отдельном файле для преподавателя.

    Vue.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Задания по UX

    $30

    Ищутся специалисты по UX-дизайну для разработки интерфейсов сайтов. Требуется качественный подход и внимание к деталям. Подготовьте оригинальные решения, соответствующие современным стандартам UX.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 15 заданий по GitLab / GitHub + тестирование по итогам

    $30

    Предлагается 15 заданий по GitLab и GitHub, охватывающих основные аспекты веб-программирования. По завершении предусмотрено тестирование для оценки знаний. Задания помогут улучшить навыки работы с системами контроля версий.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 8 заданий по UX

    $30

    Представлено 8 заданий по UX-дизайну, направленных на разработку и улучшение пользовательского опыта. Задания охватывают различные аспекты создания и оптимизации сайтов. Идеально подойдут для фрилансеров, желающих повысить свои навыки в UX-дизайне.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3 задачи по Vue2

    Предоставьте решения трех задач по Vue2 в области веб-программирования. Все необходимые материалы будут отправлены в Zip-файле для выполнения.

    Vue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Задания по UI-проектированию (Photoshop+Figma)

    $30

    Предлагается выполнить 8 простых заданий по UI-проектированию с использованием Photoshop и Figma. Задания направлены на разработку дизайна сайтов. Ознакомьтесь с заданиями и приступайте к выполнению.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Задания по JS

    $25

    Предоставлены задания по веб-программированию на JavaScript. Ознакомьтесь с доступными задачами, которые помогут улучшить навыки программирования и практического использования JS в разработке веб-приложений.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 5 практических заданий gulp и sass

    $25

    Изучите 5 практических заданий по gulp и sass, направленных на улучшение навыков веб-программирования. Задания помогут освоить основные инструменты для автоматизации и стилей в веб-разработке.

    SASSGulp
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Задания по JS, Bootstrap, Foundation и Flexbox начальный уровень

    $25

    Предложены практические и самостоятельные работы по JS, Bootstrap, Foundation и Flexbox, ориентированные на начальный уровень. Задания помогут закрепить знания и навыки в веб-программировании.

    BootstrapJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 25 тестовых заданий JS

    $20

    Предложите 25 тестовых заданий по JavaScript, ориентированных на веб-программирование. Задания должны быть разнообразными и охватывать различные аспекты языка, способствующие развитию навыков программистов.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 8 тем (задачи на начальный уровень JS)

    $30

    Предлагаются 8 тем для практики JavaScript на начальном уровне. Задачи предназначены для веб-программирования и помогут освоить основные концепции языка. Подходят для новичков, желающих улучшить свои навыки.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 8 тем (задачи начального уровня по js)

    $30

    Разработайте 8 задач начального уровня по JavaScript, подходящих для обучения веб-программированию. Задачи должны быть простыми и понятными, чтобы помочь новичкам в освоении основ языка программирования.

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3 html задачи +самостоятельная работа

    $10

    Необходимо выполнить 3 задачи по HTML-верстке, а также подготовить самостоятельную работу. Ожидается качественная и аккуратная верстка с соблюдением стандартов. Подробности в предоставленных материалах.

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

larysa_lykhatska
43 года
3 года в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
2 года назад
2 часть проекта
Во время сотрудничества с Даяной для меня было ценно взаимопонимание. Мы всегда находили компромис, что очень важно в рабочих моментах.
Искренне рекомендую Ларису, как отличного специалиста. Работа выполнена в срок, правки не требовались. Максимальное соответствие ТЗ
Ответный отзыв
larysa_lykhatska
43 года
3 года в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
2 года назад
Разработка макета сайта на Тильда
Tilda
Четкая постановка задачи. Оперативная и понятная обратная связь. Соблюдение всех договоренностей. Рекомендую к сотрудничеству!
Лариса прекрасный исполнитель. Всё сделано раньше срока, очень качественно.
Ответный отзыв
TarasWlud
Тарас 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Задания по UX
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, оперативные и понятные комментарии. Интересный проект. Работаем дальше.
У нас осталась еще чуть меньше трети работы, но по текущему результату могу сказать, что исполнитель очень ответственный и действительно вкладывается в проекты на 100%.
Ответный отзыв
larysa_lykhatska
43 года
3 года в сервисе
Была
день назад
$20
10 баллов
2 года назад
Tilda: 4 заданий для начинающего уровня
Tilda
В результате сотрудничества с Даяной, осталось позитивное впечатление. Четкая постановка задачи. Оплата выполнена в срок. Выполнение заказа прошло комфортно, легко и с интересом. Рекомендую. Желаю успехов и дальнейшего развития.
Лариса очень коммуникабельный, ответственный исполнитель и профессионал своего дела. Работа была выполнена раньше срока, всё по ТЗ и правки не требовались. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
artemdolbiev
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
15 заданий по GitLab / GitHub + тестирование по итогам
Очень приятно работать с этим заказчиком! Рекомендую!
Артем справился с проектом раньше срока. Очень ответственный исполнитель, с которым мы работаем уже давно. Могу охарактеризовать только с положительной стороны и рекомендовать к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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