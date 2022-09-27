Ищется специалист для помощи с учебным проектом. Требуется работа с рефератами, курсовыми и дипломами. Оплата за час, также будут дополнительные вопросы по Python и Django. Обеспечьте качественное выполнение задания в короткие сроки.
- $15Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрытгод назад
- $50
Предоставляется задача на разработку дизайна сайтов для 2 части проекта. Вся необходимая информация и требования содержатся во вложении. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей проекта.Завершен2 года назад
- $50
Необходимо разработать макет сайта на платформе Тильда. Проект делится на части, оплата будет производиться поэтапно, начиная с предоплаты за первую часть. Ожидается качественный и современный дизайн, подходящий для целевой аудитории.Завершен2 года назад
- $30
Необходимо осуществить оплату за ранее выполненный заказ по UX-дизайну сайтов. Убедитесь, что все условия выполнены и заказ завершен.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется разработка фирменного стиля с учетом обсужденного технического задания. Внесена предоплата в размере 50%. Ожидается качественный и оригинальный дизайн, отражающий уникальность бренда.Фирменный стильнет заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Необходимо добавить 2 кнопки под card body в проект на Vue, которые будут скрывать и показывать содержимое дней календаря. Также требуется оставить заметку о выполненных шагах в отдельном файле для преподавателя.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Предложены четыре задания для начинающего уровня в дизайне сайтов на Tilda. Сроки выполнения обсуждаемы. Первые две работы уже готовы для ознакомления и выполнения.Завершен2 года назад
- $30
Ищутся специалисты по UX-дизайну для разработки интерфейсов сайтов. Требуется качественный подход и внимание к деталям. Подготовьте оригинальные решения, соответствующие современным стандартам UX.Завершен2 года назад
- $30
Предлагается 15 заданий по GitLab и GitHub, охватывающих основные аспекты веб-программирования. По завершении предусмотрено тестирование для оценки знаний. Задания помогут улучшить навыки работы с системами контроля версий.Завершен2 года назад
- $25
Предлагаются 9 практических работ по веб-программированию с использованием PHP и MySQL. Сроки выполнения обсуждаемы, без жестких дедлайнов. Задания доступны по предоставленной ссылке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Представлено 8 заданий по UX-дизайну, направленных на разработку и улучшение пользовательского опыта. Задания охватывают различные аспекты создания и оптимизации сайтов. Идеально подойдут для фрилансеров, желающих повысить свои навыки в UX-дизайне.Завершен3 года назад
Предоставьте решения трех задач по Vue2 в области веб-программирования. Все необходимые материалы будут отправлены в Zip-файле для выполнения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Предлагается выполнить 8 простых заданий по UI-проектированию с использованием Photoshop и Figma. Задания направлены на разработку дизайна сайтов. Ознакомьтесь с заданиями и приступайте к выполнению.Завершен3 года назад
- $25
Предоставлены задания по веб-программированию на JavaScript. Ознакомьтесь с доступными задачами, которые помогут улучшить навыки программирования и практического использования JS в разработке веб-приложений.Завершен3 года назад
- $25
Изучите 5 практических заданий по gulp и sass, направленных на улучшение навыков веб-программирования. Задания помогут освоить основные инструменты для автоматизации и стилей в веб-разработке.Завершен3 года назад
- $25
Предложены практические и самостоятельные работы по JS, Bootstrap, Foundation и Flexbox, ориентированные на начальный уровень. Задания помогут закрепить знания и навыки в веб-программировании.Завершен3 года назад
- $20
Предложите 25 тестовых заданий по JavaScript, ориентированных на веб-программирование. Задания должны быть разнообразными и охватывать различные аспекты языка, способствующие развитию навыков программистов.Завершен3 года назад
- $30
Предлагаются 8 тем для практики JavaScript на начальном уровне. Задачи предназначены для веб-программирования и помогут освоить основные концепции языка. Подходят для новичков, желающих улучшить свои навыки.Завершен3 года назад
- $30
Разработайте 8 задач начального уровня по JavaScript, подходящих для обучения веб-программированию. Задачи должны быть простыми и понятными, чтобы помочь новичкам в освоении основ языка программирования.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо выполнить 3 задачи по HTML-верстке, а также подготовить самостоятельную работу. Ожидается качественная и аккуратная верстка с соблюдением стандартов. Подробности в предоставленных материалах.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад