3 html задачи +самостоятельная работа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка55 просмотров

https://drive.google.com/drive/folders/1RUa23eVGaDyikSUHtKHdNX6Qze9C37Yo?usp=sharing

HTML
3 года назад
Jskqkq
Даяна 
27 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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