Требуется сверстать два новых блока для сайта на WordPress. Необходимо выполнить HTML-верстку и установить блоки на сайт. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Сделать не большую верстку
сделать верстку проект прилагаю в фигме
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо устранить проблемы отображения сайта на мобильных устройствах. Ошибка 'undefined constant `bcn_display`' требует исправления, также нужно наладить работу гугл карты на странице контактов и восстановить изображения в меню на главной странице. Опыт в WordPress обязателен.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
- $22
Представляем 5 заданий на начальный уровень по HTML-верстке, предназначенных для самостоятельного выполнения. Эти задания помогут развить навыки верстки и освоить основы HTML. Подходят для новичков, желающих улучшить свои умения в веб-разработке.Завершен3 года назад
- $120
Требуется сверстать качественную копию сложного сайта с графиками. Необходимо учесть все элементы дизайна и функционал оригинала. Ссылка на оригинал доступна по запросу для более детального изучения.HTML-верстка27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить верстку сайта на платформе WordPress, используя дизайн из Figma. Необходимо провести HTML-верстку в соответствии с техническим заданием. Обратите внимание на детали и соблюдение всех требований, указанных в документе.Завершен3 года назад
Требуется опытный верстальщик для создания SEO-оптимизированной HTML-версии сайта с макета Фигма. Сайт должен быстро загружаться и хорошо индексироваться поисковиками. Ожидается качественная работа и возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах. Работа будет в тесном взаимодействии с дизайнером-заказчиком.Закрыт3 года назад
Требуется внести изменения в лендинг на WordPress. Необходимо изменить цвет в нескольких местах и отредактировать текст. Задача требует срочного выполнения. Подробности уточняются в личной переписке.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется сверстать лендинг и интегрировать его на платформу Вордпресс. Макеты предоставлены в Фигма, необходимо учесть как десктопную, так и мобильную версию. Ожидается качественная адаптация дизайна и функциональности для конечного пользователя.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется выполнить задачи по HTML-верстке различной сложности. Ожидается качественное и аккуратное решение заданий, соответствующее современным стандартам веб-разработки. Подробности и материалы предоставлены в доступной папке.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку страницы для Ocstore 3, сделав копию контента без шапки и футера. Нужно скопировать два блока, как на указанном сайте, и адаптировать их для шаблона Remarket с обязательной оптимизацией под мобильные устройства.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад