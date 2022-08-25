Верстка страницы Ocstore 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки354 просмотра

Нужно сделать копию страницы (без шапки и футера) - только контент

достаточно скопировать 2 блока (выделил на фото)

ссылка на статью

https://tensor.ru/about/leader

и вставить на сайт в статьи Opencart 3 шаблон Remarket

обязательно оптимизировано к мобильной версии должно быть как на сайте источнике

ocStoreOpencart
3 года назад
q115234
Юрий 
37 лет
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Был
2 года назад

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