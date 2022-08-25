Ищется специалист для верстки сайта на WordPress по готовому дизайну из Figma. Необходимо подготовить три страницы: посадочную, каталог кейсов и отдельный кейс. Важно, чтобы заказчик мог самостоятельно вносить изменения на сайте. Оплата до 6 тыс. рублей.
Верстка страницы Ocstore 3
Нужно сделать копию страницы (без шапки и футера) - только контент
достаточно скопировать 2 блока (выделил на фото)
ссылка на статью
https://tensor.ru/about/leader
и вставить на сайт в статьи Opencart 3 шаблон Remarket
обязательно оптимизировано к мобильной версии должно быть как на сайте источнике
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