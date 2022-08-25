Нужно сделать копию страницы (без шапки и футера) - только контент

достаточно скопировать 2 блока (выделил на фото)

ссылка на статью

https://tensor.ru/about/leader

и вставить на сайт в статьи Opencart 3 шаблон Remarket

обязательно оптимизировано к мобильной версии должно быть как на сайте источнике