Требуется доработка сайта: создание адаптивного меню и мобильной версии, оптимизация скриптов для повышения скорости, настройка слайдов с изображениями девушек, а также создание анкеты для бронирования. Все изменения должны соответствовать указанным примерам. Оплата производится по факту выполнения работы.