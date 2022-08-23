Сверстать страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок1118 просмотров

1. Есть страница

2. Надо сделать так как по тз на эту страницу

3. От вас сроки и все уточняющие вопросы

3 года назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Бекзод
 
33 года
3 года в сервисе
Был
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21 год
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