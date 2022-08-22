Готовый дизайн уже есть(дизайн находится в фигме). 7 страниц, включая мобильную версию.

Что от Вас требуется:

1. Сделать вёрстку по нашему дизайну.2. Опыт на движке Вордпресс обязателен.3. И Пожалуйста, укажите свои контакты.

Дальнейшие условия можем обговорить в личных сообщениях.

Если цена нас устроит, мы напишем Вам.