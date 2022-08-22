Верстка на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок1258 просмотров

Готовый дизайн уже есть(дизайн находится в фигме). 7 страниц, включая мобильную версию.

Что от Вас требуется:

1. Сделать вёрстку по нашему дизайну.2. Опыт на движке Вордпресс обязателен.3. И Пожалуйста, укажите свои контакты.

Дальнейшие условия можем обговорить в личных сообщениях.

Если цена нас устроит, мы напишем Вам.

FigmaWordPress
3 года назад
kevinmartz2k19
Кевин 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Лідія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Віталій
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Булат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Владислав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Виталий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Тимур
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Орал
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Тимофей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
6 отзывов
3 года назад
Дарья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Марк
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Проект на Битриксе

    Необходима разработка партнёрского кабинета на платформе Битрикс для расчета бонусов и отслеживания начислений. Верстка уже готова, ТЗ будет предоставлено для оценки. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется сверстать сайт по предоставленным макетам. Верстка должна точно соответствовать дизайну с допустимыми небольшими отклонениями. Заявки без указания цены и сроков не рассматриваются. Необходима только верстка, натяжка на CMS не требуется.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка существующего сайта(верстальщик, frontender)

    Ищется верстальщик для завершения работы над существующим сайтом. Необходимо выполнить HTML-верстку без изменения дизайна. Техническое задание будет выслано отдельно. Доступ к проекту и исходникам предоставляется, также имеется тестовый стенд. Работа осуществляется с использованием библиотеки React.

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Необходимо выполнить HTML-верстку сайта согласно предоставленному макету в Фигма. Важно соблюдать все детали дизайна и адаптивность для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка67 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать на bootstrap 5 сайт, главную, разделы, категории, и тд.

    $300

    Необходимо сверстать сайт, включая главную страницу, разделы и категории, по предоставленному PSD-дизайну. Важны качество верстки, количество DOM-элементов и скорость обработки DOM браузером. Ожидается тщательная проверка выполненной работы.

    Bootstrap
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта на WordPress по макету в фигме

    $300

    Требуется выполнить верстку сайта на платформе WordPress по предоставленному макету в фигме. Исполнитель получит доступ к ТЗ и скриншотам. Необходимо следовать всем требованиям макета и программировать сайт согласно техническому заданию.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать сайт на Word Press

    Требуется сверстать сайт на WordPress по готовому дизайну для десктопной и мобильной версии. Включает анимацию в формате SVG и оптимизацию быстродействия. Всего 9 страниц. Сроки и цены предлагаются. Начало работ в воскресенье или понедельник.

    Node.jsWordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно натянуть готовую вёрстку на сайт

    Требуется интеграция готовой HTML-верстки на сайт. Необходимо натянуть все страницы и обеспечить корректное отображение элементов. Убедитесь в совместимости с браузерами и устройствами.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать UI и небольшую правку в React JS

    Требуется разработка адекватного UI для проекта на React JS. Необходимо сделать адаптивную верстку Sidebar, чтобы при скрытии страница растягивалась. Также нужно добавить функционал в разделе Messages: при клике на пользователя должно добавляться сообщение рядом с ним.

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад