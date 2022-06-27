The Guntle Nut - Верстка сайта и посадка на WP

Посмотреть сайт "вживую" можно здесь: http://gentlenut.ru/
Что было сделано:
- Полный адаптив сайта
- Анимация ссылок, и кнопок
- Многочисленные слайдеры
- Форма обратной связи (Отправляет данные с формы на конкретный email адрес)
- Реализована функция добавления отзывов, карточек товаров, карточек каталога, карточек рецептов, карточек каталога рецептов, где купить (формы постоянно добавляются. администратору достаточно отредактировать раздел в одном месте, в остальных местах изменения будут так же применены)
- Применены сжатые изображения формата WebP
- На спид тестах практически все страницы находятся в зеленой зоне (от 90 до 100 баллов)