The Guntle Nut - Верстка сайта и посадка на WP

Добавлена
3 года назад
285 просмотров
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Посмотреть сайт "вживую" можно здесь: http://gentlenut.ru/

Что было сделано:

  • Полный адаптив сайта
  • Анимация ссылок, и кнопок
  • Многочисленные слайдеры
  • Форма обратной связи (Отправляет данные с формы на конкретный email адрес)
  • Реализована функция добавления отзывов, карточек товаров, карточек каталога, карточек рецептов, карточек каталога рецептов, где купить (формы постоянно добавляются. администратору достаточно отредактировать раздел в одном месте, в остальных местах изменения будут так же применены)
  • Применены сжатые изображения формата WebP
  • На спид тестах практически все страницы находятся в зеленой зоне (от 90 до 100 баллов)
На момент выкладывания портфолио сайт заполнен по дефолту.
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