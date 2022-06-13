B19 - Адаптивная верстка и посадка на WP

Добавлена
3 года назад
225 просмотров
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modbilecsreen.jpeg
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Посмотреть сайт "вживую" можно здесь: https://b19.kiev.ua/

Конечный результат отличается от макета. 

Макет можно посмотреть тут: https://www.figma.com/file/GH2WvvMzyNHf7cG3dfJ7TV/%D0%9119?node-id=0%3A1

Что было сделано:

  • Полный адаптив сайта
  • Анимация ссылок, и кнопок
  • Добавлены видео с функцией Autoplay (в том числе и на мобильных устройствах Apple) и обложками
  • Новости, которые владелец сайта сможет добавлять их сам.
  • Многочисленные слайдеры
  • Форма обратной связи (Отправляет данные с формы на конкретный email адрес)
  • Очень сложное меню, имеющее разный вид на ПК и на мобильных устройствах
  • Реализовал различные дизайнерские решения используя псвдоэлементы
  • Интересная анимация карточек на странице производства и модулей
  • Все телефоны, иконки - все ведет пользователя по нужному адресу
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