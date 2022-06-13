B19 - Адаптивная верстка и посадка на WP

Посмотреть сайт "вживую" можно здесь: https://b19.kiev.ua/
Конечный результат отличается от макета.
Макет можно посмотреть тут: https://www.figma.com/file/GH2WvvMzyNHf7cG3dfJ7TV/%D0%9119?node-id=0%3A1
Что было сделано:
- Полный адаптив сайта
- Анимация ссылок, и кнопок
- Добавлены видео с функцией Autoplay (в том числе и на мобильных устройствах Apple) и обложками
- Новости, которые владелец сайта сможет добавлять их сам.
- Многочисленные слайдеры
- Форма обратной связи (Отправляет данные с формы на конкретный email адрес)
- Очень сложное меню, имеющее разный вид на ПК и на мобильных устройствах
- Реализовал различные дизайнерские решения используя псвдоэлементы
- Интересная анимация карточек на странице производства и модулей
- Все телефоны, иконки - все ведет пользователя по нужному адресу