Interno - Верстка валидного, адаптивного сайта

Посмотреть сайт "вживую" можно здесь: https://zverzor.github.io/aloha/portfolio/Interno/index.html
Что было сделано:
- Полный адаптив сайта, не имею макета под планшетную и мобильную версии
- Анимация ссылок, и кнопок
- Добавил модальное окно (popup), дизайн был придуман в коде...
- Статьи, которые должны добавляться через админ панель, были адаптированы под разное количество текста. Если заголовок или текст будут больше в размере, чем предполагалось дизайнером, кнопку посмотреть полностью прижмет к низу, соседние карточки будут увеличены по самой большой высоте соседних карточек.
- Слайдер с брендами, на адаптиве так же показывает нужное мне количество объектов. Слайдер с автоматической прокруткой. Объекты зациклены.