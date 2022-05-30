Interno - Верстка валидного, адаптивного сайта

Добавлена
3 года назад
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Посмотреть сайт "вживую" можно здесь: https://zverzor.github.io/aloha/portfolio/Interno/index.html

Что было сделано:

  • Полный адаптив сайта, не имею макета под планшетную и мобильную версии
  • Анимация ссылок, и кнопок
  • Добавил модальное окно (popup), дизайн был придуман в коде...
  • Статьи, которые должны добавляться через админ панель, были адаптированы под разное количество текста. Если заголовок или текст будут больше в размере, чем предполагалось дизайнером, кнопку посмотреть полностью прижмет к низу, соседние карточки будут увеличены по самой большой высоте соседних карточек.
  • Слайдер с брендами, на адаптиве так же показывает нужное мне количество объектов. Слайдер с автоматической прокруткой. Объекты зациклены.