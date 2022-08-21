Верстка сайта на WordPress по макету в фигме

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок1463 просмотра

Необходимо сверстать сайт по макету в фигме. Запрограммировать по ТЗ. Макет отправлю утвержденному исполнителю. В ТЗ есть ссылка на скриншоты с фигмы.

FigmaWordPress
3 года назад
21Alex
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
$330
10 дней
Escrow
Специально сделал видео о работе этого вебмастера над проектом - https://youtu.be/F1lxfzrPmnc Спор я выиграл, арбитражу отдельное спасибо! Этот сайт делал он 70 ДНЕЙ!!!! Вы не ослышались 70 дней и он еще недоволен, настаивает на том, чтобы ему деньги я все заплатил😆 Про таких исполнителей я много писал у себя на блоге, имеют высокий рейтинг - по факту ШКОЛЬНИК, его уровень. С 23 августа работаем над проектом, есть ТЗ, проект в фигме, в ТЗ четко указано, что нужно сверстать в пиксель перфект. Подозрительно звучало, когда меня упрашивал исполнитель заплатить 50% вначале работы, на что я ответил отказом. Далее, по истечении 10 дней проект не был сделан даже на 20%: криво, косо, тут началась какая-то работа. Исполнитель совершенно не вникал в проект, а только задавал очевидные вопросы, ответы на которые есть в ТЗ и проекте фигме (все это есть в переписке, прикрепил). В дизайне были незначительные отклонения (картинка немного смещена, на что я ответил сделайте ровно, чтобы все элементы были как в дизайне). Далее он начал говорить, что там неправильно фильтр сделан, мол надо так, поскольку ему проще будет, я согласился. Далее он по истечении месяца уже начал меня обвинять, мол я делаю работу, что не по ТЗ (касательно фильтра, поэтому так долго), но это, конечно, бред. 😆 У меня есть программисты в штате, но на тот период они были перегружены. Такого рода проект, со всеми правками делается за 2 недели максимум. Была у него проблема в выводе картинок на карточке товара (я попросил, чтобы одного размера были), он начал говорить ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Но через 2 недели смог сделать. Паренек не знает, что я сделал с командой около 100 проектов просто и считает себе самым умным. 😆 Поэтому может незнающих обмануть, чтобы ничего не делать. Это печально, так как отзывов много и положительные. НО ПРОШЛО 70 ДНЕЙ!!!! Это треш и товарищ не понимает, что он сорвал все сроки и я потерял заказчика. Помимо этого хамит и работать в целом не хочет. Я сомневаюсь в его компетенциях, так как то, что нормальный прогер делает за 1 час, он делает за 1 неделю, потом еще требует деньги за то, что он неверно оценил свои силы. В общем так и осталось не сделанным: 1. страница карточки товара. 2. Фильтратор. 3. Нет микроразметки в Яндексе и Гугле. 4. Ошибки валидации по https://validator.w3.org/ 5. Верстка главной страницы WordPress темы должна быть сделана Pixel Perfect (в строгом соответствие с макетом), не допускается никаких расхождений и собственных интерпретаций в дизайне блога. То есть непосредственно перед сдачей верстки сверить его на полное внешнее соответствие с макетами дизайна в фигме. 6. Верстка должна быть идентичной на всех современных версиях браузеров Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safari и на всех популярных ОС Windows, Mac OS, Linux (Ubuntu, Redhat); на мобильных устройствах последних версий iPhone, Android, Windows. 7. Страницы сайта должны корректно и автоматически масштабироваться для следующих разрешений экрана (по ширине): • Мобильная версия: 320 – 767px (резиновая верстка). • Планшетная версия: 768 - 1023px (резиновая верстка). • Десктопная версия: 1024px и более. 8. Итоговый макет должен проходить без ошибок следующие тесты: • https://webmaster.yandex.ru/microtest.xmlhttps://developers.google.com/structured-data/testing-tool/https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 90 очков) 9. НЕТ ПЛИТКИ ТЕГОВ. Сами судите о работе данного ВЕБМАСТЕРА. Хотите потратить нервы, деньги и время - велком 😆

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