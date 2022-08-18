Сверстать и натянуть на Okay CMS шаблон для Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки318 просмотров

Сверстать и натянуть на Okay CMS вот этот дизайн

https://simple.kubbe.pro

Этот шаблон сделан для Simpla CMS.

В предложении указывайте сроки и цену, а также несколько примеров верстки сайтов.

3 года назад
roman-boiko
Роман 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ислам
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать thank you page для сайта на Joomla

    Необходимо сверстать thank you page для сайта на Joomla с использованием VirtueMart. Содержание страницы будет предоставлено в PDF-файле. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом особенностей платформы.

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка HTML EMAIL

    Требуется исправить и оптимизировать HTML-шаблон email для приложения iOS, а также адаптировать его для других приложений и версий. Основное внимание уделить корректной вёрстке и совместимости.

    HTMLiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка страниц из фигмы

    Требуется выполнить адаптивную HTML-верстку 7 страниц из готового дизайна в Фигме. Сайт будет работать на WordPress, контент повторяется минимально. Дизайнер на связи для уточнений. Примеры работ и минимальная стоимость услуг обязательны.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптация сайта под разные размеры экрана Тильда

    $10

    Необходимо адаптировать сайт на платформе Тильда под различные размеры экранов. Текущий текст сайта смещается при изменении ширины браузера. Ожидается исправление HTML-верстки и добавление соответствующего CSS-кода для корректного отображения на всех устройствах. Срок выполнения — сегодня.

    CSSTilda
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга по макету

    Ищется специалист для верстки лендинга по макету без CMS или на Битрикс. Необходимо знание HTML и JavaScript, подключение виджетов авторизации Google и YandexId, а также виджета платежей ЮКасса. Адаптивная верстка для мобильных устройств обязательна.

    HTMLJava
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать landing page

    $30

    Требуется сверстать лэндинг из PSD для рекламного сайта. Необходима адаптивная верстка для корректного отображения на мобильных устройствах. Убедитесь в соответствии с макетом и качественной реализации всех элементов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта

    $150

    Необходима адаптивная и кроссбраузерная HTML-верстка сайта по готовому дизайну в Фигме. Требуются фрилансеры с большим опытом, готовые приступить к работе сразу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Немного поправить вёрстку интернет-магазина на WordPress

    $15

    Требуются небольшие правки вёрстки интернет-магазина на WordPress. Необходимо исправить css для корректного отображения в браузере Safari. Нужно увеличить время выезда фиксированного хедера и настроить z-индексы для изображений в карточках товаров, чтобы они не закрывали меню.

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Cверстать три страницы формы оплаты

    $50

    Требуется сверстать три страницы формы оплаты на основе макета из Figma. Задача требует срочного выполнения и качественной HTML-верстки. Возможны дополнительные работы с оплатой.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать макет из фигма

    $50

    Требуется сверстать макет интернет-магазина, предоставленный в Фигме, с учетом интеграции на платформу OpenCart. Вёрстка должна быть качественной и соответствовать всем техническим требованиям. Стоимость работы обсуждается.

    FigmaOpencart
    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    3 года назад