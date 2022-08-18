Адаптация сайта под разные размеры экрана Тильда

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок408 просмотров

Текст Сайта плывёт, если в браузере сужать

нудно адаптировать, возможно прописать код в CSS и сделать на все сайты  

нужно оперативно за сегодня 

CSSTilda
3 года назад
Kusko1302
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нарек
 
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