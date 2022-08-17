Необходимо сверстать thank you page для сайта на Joomla с использованием VirtueMart. Содержание страницы будет предоставлено в PDF-файле. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом особенностей платформы.
Верстка лендинга по макету
1. Верстка html по макету, без CMS или на битрикс
2. Знание java script
3. Подключение виджетов авторизации Google и YandexId
4. Подключение виджета платежей ЮКасса
5. Адаптивная верстка вкл.мобильные
Заявки фрилансеров
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