bekmun

Бекболот Жумабаев bekmun

 
29 летРоссия/Воркута
2 года на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
{ Ответственный верстальщик. } Только качественно вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, HTML5, CSS3.

Гарантия на верстку:

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
  • Верстаю из Figma.
  • CSS/JS анимация сайтов.
Технологии:

  • HTML(HTML5), CSS(CSS3), SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.
Контакты:

HTMLCSSFigmaSASS
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