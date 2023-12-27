{ Ответственный верстальщик. } Только качественно вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, HTML5, CSS3.

Гарантия на верстку:

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстаю из Figma.

CSS/JS анимация сайтов.