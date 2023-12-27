{ Ответственный верстальщик. } Только качественно вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, HTML5, CSS3.
Гарантия на верстку:
В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из Figma.
- CSS/JS анимация сайтов.
- HTML(HTML5), CSS(CSS3), SASS, Flexbox, Grid, БЭМ.
- E-mail: [email protected]
- Telegram: bekmun_gem
- WhatsApp: +79121037060
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная вёрстка Евклид10 просмотров
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- Адаптивная вёрстка W-wave9 просмотров