Требуется разработка сайта компании на платформе WordPress с 10 страницами, включая главную, о нас, блог и вакансии. Необходима адаптивная верстка для различных устройств. Опыт работы не менее 3 лет, хорошее понимание кроссбраузерной верстки и оптимизации страниц. Важно обеспечить безопасность сайта и быструю загрузку страниц.