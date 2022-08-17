Сверстать макет из фигма

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт42 заявки939 просмотров

Необходимо сверстать несложный макет интернет-магазина, макет в фигме.

Вёрстка будет натягиваться на OpenCart, это должно быть учтено.

Указывайте свой телеграм, вышлю макет.

Стоимость обсуждается.

FigmaOpencart
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zhelezzzno
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