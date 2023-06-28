Создаю качественные и интуитивно понятные веб-интерфейсы

Работаю в IT сфере более 1,5 лет, имею опыт в веб-верстке, разработке PWA приложений и опты разработки с использованием React.

Род занятий:

Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Оптимизация загрузки сайта

Внутренняя SEO оптимизация

CSS3\JS анимация сайтов.

Верстаю из Figma, Zeplin

Ответственность:

Готов приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроков

Всегда на связи

Технологии:

HTML

CSS

Javascript (jQuery)

React

SASS/SCSS

Bootstrap

Git

PWA

API

Мои контакты:

telegram: @Alexei_017

e-mail: [email protected]

viber - по запросу

Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 23:00