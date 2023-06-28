Создаю качественные и интуитивно понятные веб-интерфейсы
Работаю в IT сфере более 1,5 лет, имею опыт в веб-верстке, разработке PWA приложений и опты разработки с использованием React.
Род занятий:
Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
Оптимизация загрузки сайта
Внутренняя SEO оптимизация
CSS3\JS анимация сайтов.
Верстаю из Figma, Zeplin
Ответственность:
Готов приступить уже
Всегда довожу дело до конца
Не нарушаю сроков
Всегда на связи
Технологии:
HTML
CSS
Javascript (jQuery)
React
SASS/SCSS
Bootstrap
Git
PWA
API
Мои контакты:
telegram: @Alexei_017
e-mail: [email protected]
viber - по запросу
Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 23:00
Я против войны в Украине!
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $30от 1 дня
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