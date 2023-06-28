1953086

Алексей 1953086

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю качественные и интуитивно понятные веб-интерфейсы

Работаю в IT сфере более 1,5 лет, имею опыт в веб-верстке, разработке PWA приложений и опты разработки с использованием React.

Род занятий:

  • Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

  • Оптимизация загрузки сайта

  • Внутренняя SEO оптимизация

  • CSS3\JS анимация сайтов.

  • Верстаю из Figma, Zeplin

Ответственность:

  • Готов приступить уже

  • Всегда довожу дело до конца

  • Не нарушаю сроков

  • Всегда на связи

Технологии:

  • HTML

  • CSS

  • Javascript (jQuery)

  • React

  • SASS/SCSS

  • Bootstrap

  • Git

  • PWA

  • API

Мои контакты:

telegram: @Alexei_017

e-mail: [email protected]

viber - по запросу

Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 10:00 до 23:00

HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $30от 1 дня
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