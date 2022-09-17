Качественная вёрстка ✅ 👉 с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.
Подход к заказчику:
♨ Работаю до последней правки.
♨ Не кормлю обещаниями, адекватные оценки в разработке.
♨ Не замалчивание возможных нюансов.
♨ Соблюдаю дедлайны.
♨ На связи всегда, лёгкое общение.
♨ Современные технологии, легко читаемый код, БЭМ.
📞Контакты:
♨ Telegram: @Pteroc
♨ WhatsApp: Wa.me/375333599669
♨ Inst: arturmitsura
Нужно больше информации? Приглашаю на мой портфолио-сайт
Буду рад сотрудничеству с Вами ❗
Я против войны в Украине!
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$140
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Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
год назад
Спасибо за качественную работу! В сроки уложился. Сомнительные места оговаривает, и предлагает свои решения! Адаптив выполнил лучше чем требовалось по ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую! При приёме заказчик опирается на ТЗ. Общение конструктивное и уважительное, буду рад поработать еще!