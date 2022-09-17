ARTURMITSURA

Артур ARTURMITSURA

 
31 годБеларусь/Гомель
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Качественная вёрстка &#9989; 👉 с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Подход к заказчику:

♨ Работаю до последней правки.

♨ Не кормлю обещаниями, адекватные оценки в разработке.

♨ Не замалчивание возможных нюансов.

♨ Соблюдаю дедлайны.

♨ На связи всегда, лёгкое общение.

♨ Современные технологии, легко читаемый код, БЭМ.

﻿﻿📞Контакты:

♨ Telegram: @Pteroc

♨ WhatsApp: Wa.me/375333599669

♨ Inst: arturmitsura

Нужно больше информации? Приглашаю на мой портфолио-сайт

Буду рад сотрудничеству с Вами

JavascriptSCSSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_16615411081162
год в сервисе
Был
год назад
$140
10 баллов
год назад
Вёрстка сайта по макету из figma
Спасибо за качественную работу! В сроки уложился. Сомнительные места оговаривает, и предлагает свои решения! Адаптив выполнил лучше чем требовалось по ТЗ. Рекомендую!
Рекомендую! При приёме заказчик опирается на ТЗ. Общение конструктивное и уважительное, буду рад поработать еще!
Ответный отзыв