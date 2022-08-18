Адаптивная верстка лендинга по макету из Figma

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Завершен54 заявки1033 просмотра

Добрый день!

Необходимо оперативно сверстать лендинг по макету из Figma(он уже готов).

Примерно 8-10 блоков, из сложного: легкая анимация, блок со слайдером, модальное окно.

Необходимо сверстать на чистом JS, желательно использовать препроцессор SCSS, также без использования бутстрапа и т.п.

Макет скину исполнителю.

При отклике жду от вас примерные сроки, примерную цену и примеры работ.

BootstrapFigmaJavaScriptSCSS
3 года назад
chvcpeq
Полина 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

maksimpetr
Максим 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Обратились к максиму для оперативной верстки лендинга. Лендинг не большой(10 блоков), но много деталей, стилей и функционала на JS. Было много правок от дизайнера в процессе, все они были включены в первоначальную стоимость. На всю работу ушло чуть больше 1-го дня, когда другие исполнители прогнозировали не меньше двух! Как итог - готовая верстка четко по макету, программист все проверил, замечаний не поступило. Все отлично смотрится на любых разрешениях экрана. Будем и дальше обращаться к Максиму. Очень рекомендую данного исполнителя!!
Было очень комфортно и приятно работать с Полиной. Отдельно хочу отметить постановку задачи и общение - все на высшем уровне. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество! Рекомендую!

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