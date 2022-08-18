Требуется сверстать главную страницу сайта по готовым файлам от дизайнера. Необходимо создать аналогичный сайт, подобный указанному примеру. Готовая работа должна быть представлена в виде папки с файлами и подпапками в HTML/CSS.
Адаптивная верстка лендинга по макету из Figma
Добрый день!
Необходимо оперативно сверстать лендинг по макету из Figma(он уже готов).
Примерно 8-10 блоков, из сложного: легкая анимация, блок со слайдером, модальное окно.
Необходимо сверстать на чистом JS, желательно использовать препроцессор SCSS, также без использования бутстрапа и т.п.
Макет скину исполнителю.
При отклике жду от вас примерные сроки, примерную цену и примеры работ.
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