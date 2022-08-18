Обратились к максиму для оперативной верстки лендинга. Лендинг не большой(10 блоков), но много деталей, стилей и функционала на JS. Было много правок от дизайнера в процессе, все они были включены в первоначальную стоимость. На всю работу ушло чуть больше 1-го дня, когда другие исполнители прогнозировали не меньше двух! Как итог - готовая верстка четко по макету, программист все проверил, замечаний не поступило. Все отлично смотрится на любых разрешениях экрана. Будем и дальше обращаться к Максиму. Очень рекомендую данного исполнителя!!