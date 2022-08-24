Верстка сайта из PSD

Надо сверстать сайт.

Макеты тут https://drive.google.com/file/d/1Q9W1x6ABdURBmIXj3_cL6baZxKu4M8Es/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Без цены и сроков не рассматриваю заявки.

Антибот 11+11=