Спарсить данные с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок780 просмотров

Нужно спарсить данные с сайта 

Имя, Почта, город, должность 

3 года назад
afilipov
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Эмир
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Коваленко
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Айдан
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Виталик
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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