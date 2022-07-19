Приветствую! Я - программист с навыками в программировании на Python и написании парсеров, готовый взять на себя любые проекты, связанные с данными технологиями. Я тщательно подхожу к работе и ответственен за каждый проект, который выполняю. Каждая задача решается мной в срок и со всей серьезностью.
Я имею богатый опыт работы с множеством библиотек и API, что позволяет мне эффективно и качественно выполнять различные задачи.
Если вам нужен надежный и опытный программист, который готов взять на себя любые задачи, связанные с программированием на Python и созданием парсеров и прочих проектов, обращайтесь ко мне. Я готов помочь вам воплотить в жизнь любой проект который будет в рамках моей компетенции.
Мне так же хорошо знакомы математический анализ и линейная алгебра, что позволяет мне быстро и точно решать задачи, связанные с математикой.
20+ успешно выполненых заказов
2 года опыта программирования
6 месяцев опыта в парсинге
Стэк:
Python
C / C++
aiogam
bs4
google-api-core
matplotlib
numpy
pandas
pandas-ta
pybit
requests
selenium
telebot
tradingview-ta
и прочие, что могут понадобится в работе
Для связи можем использовать телеграмм, @esoda.
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