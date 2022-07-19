Erikga

Виталик Erikga

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Программирование на Python / Парсинг данных / Математика

Приветствую! Я - программист с навыками в программировании на Python и написании парсеров, готовый взять на себя любые проекты, связанные с данными технологиями. Я тщательно подхожу к работе и ответственен за каждый проект, который выполняю. Каждая задача решается мной в срок и со всей серьезностью.

Я имею богатый опыт работы с множеством библиотек и API, что позволяет мне эффективно и качественно выполнять различные задачи.

Если вам нужен надежный и опытный программист, который готов взять на себя любые задачи, связанные с программированием на Python и созданием парсеров и прочих проектов, обращайтесь ко мне. Я готов помочь вам воплотить в жизнь любой проект который будет в рамках моей компетенции.

Мне так же хорошо знакомы математический анализ и линейная алгебра, что позволяет мне быстро и точно решать задачи, связанные с математикой.

  • 20+ успешно выполненых заказов

  • 2 года опыта программирования

  • 6 месяцев опыта в парсинге

Стэк:

  • Python

  • C / C++

  • aiogam

  • bs4

  • google-api-core

  • matplotlib

  • numpy

  • pandas

  • pandas-ta

  • pybit

  • requests

  • selenium

  • telebot

  • tradingview-ta

  • и прочие, что могут понадобится в работе

Для связи можем использовать телеграмм, @esoda.

#5Создание таблиц
#27Создание парсеров
#36Парсинг данных
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1371
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Gaba300
32 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-2)
$70
2 балла
2 года назад
Парсер данных с сайта в таблицу .csv
Парсинг данныхСоздание парсеров
Заказчик решил обмануть, забрал средства и удалил переписку. Никому не советую. Молодой человек, вам надо было знать у кого вы пытаетесь взять деньги. Ваши фотографии и реквизиты у меня есть. Зря вы так поступили.
"Человек" хотел парсер для наркошопов
Ответный отзыв
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Автоматческое заполнение гугл таблицы через парсинг сайта
Парсинг данныхСоздание таблиц
Отличная коммуникация. Быстрое выполнение. Рекомендую
Отличный заказчик, все чётко объяснил и без лишней воды. Рекомендую)
Ответный отзыв
guest_15982847550114
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сравнение двух таблиц в Excel с заменой данных
Парень на высоте, все быстро сделал, сделал дополнительно мини программу которая обрабатывает большие прайс листы( более 40 тыс строк ). Рекомендую.
Второй раз работаю с этим заказчиком и второй раз все отлично)
Ответный отзыв
afilipov
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Парсинг
Python
Рекомендую данного исполнителя Качественно сделал свою работу быстрее сроков Отличная коммуникация
Отличный заказчик, четко обьяснил задание, приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
guest_15982847550114
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сравнение двух таблиц в Excel с заменой данных
отличный исполнитель, сделал все за мене часа быстро и качественно.
Прекрасный заказчик, четко обьяснил задание, был весьма приятен в общении, надеюсь еще поработаем вместе)
Ответный отзыв