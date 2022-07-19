Программирование на Python / Парсинг данных / Математика

Приветствую! Я - программист с навыками в программировании на Python и написании парсеров, готовый взять на себя любые проекты, связанные с данными технологиями. Я тщательно подхожу к работе и ответственен за каждый проект, который выполняю. Каждая задача решается мной в срок и со всей серьезностью.

Я имею богатый опыт работы с множеством библиотек и API, что позволяет мне эффективно и качественно выполнять различные задачи.

Если вам нужен надежный и опытный программист, который готов взять на себя любые задачи, связанные с программированием на Python и созданием парсеров и прочих проектов, обращайтесь ко мне. Я готов помочь вам воплотить в жизнь любой проект который будет в рамках моей компетенции.

Мне так же хорошо знакомы математический анализ и линейная алгебра, что позволяет мне быстро и точно решать задачи, связанные с математикой.

20+ успешно выполненых заказов

2 года опыта программирования

6 месяцев опыта в парсинге

Стэк:

Python

C / C++

aiogam

bs4

google-api-core

matplotlib

numpy

pandas

pandas-ta

pybit

requests

selenium

telebot

tradingview-ta

и прочие, что могут понадобится в работе

Для связи можем использовать телеграмм, @esoda.