Здравствуйте. Есть 2 таблицы, в Таблицы №1 находится два столбца: Наименование товара и Url товара (соответственно заполнены ) и вторая таблица №2 в ней находится три столбца ( id товара, Наименование товара, Url товара). Цель надо что url товара с Таблицы 1 были записаны в строку Url товара таблицы 2. При этом должны быть записаны точно по тем товарам которым они принадлежат.